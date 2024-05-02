В ЯНАО оленя спасли из «снежного плена» на месторождении

В окрестностях Муравленко олень провалился в ручей под снегом и не мог выбраться. Его спасли неравнодушные рабочие месторождения, на территории которого и произошла беда. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети депутата Заксобрания региона Надежды Гудковой.

Сотрудники одного из месторождений в районе Муравленко заметили попавшее в беду животное. Олень барахтался в ручье, куда провалился сквозь снег. На время работники стали спасателями: зверюшку вытащили за крепкие рога и отпустили.

«Спасибо вам, неравнодушные мужчины! Не дали погибнуть живой душе! С оленем все хорошо. Он немного отдохнул и убежал к своим», — написала Гудкова.

Сколько олень пробыл бы в снежном плену, если бы не проходящие мимо мужчины, неизвестно. Однако теперь благодаря им жизни и здоровью животного ничего не угрожает.

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