В ЯНАО осудят рецидивиста за убийство знакомого и попытку скрыть следы

Житель Тазовского района ЯНАО получил обвинение в убийстве, совершенном 12 ноября на фактории Пески. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СУ СКР.

В ноябре пропал 47-летний тазовчанин. Мужчина уезжал в факторию Пески, но домой так и не вернулся. Правоохранители нашли следы крови и волочения, а позже наткнулись на тело и самого исчезнувшего.

Следователи нашли вероятного душегуба по горячим следам. Им оказался 34-летний житель Тазовского района. Предварительно восстановили картину произошедшего.

По предварительной версии, мужчина вмешался в ссору собутыльников, а затем напал на одного из них с ножом. Позже он попытался замести следы: увез тело на снегоходе и спрятал нож недалеко от дома.

После задержания выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и недавно освободился из мест лишения свободы. В скором времени он снова вернется в колонию, если его вину докажут в суде.

Ранее сообщалось, судом присяжных фигурантку признали виновной в убийстве семерых членов своей семьи.