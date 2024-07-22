В ЯНАО подросток ответит в суде за смертельное ДТП со снегоходом

В Тазовском районе ЯНАО на скамью подсудимых попал юноша, который устроил смертельную аварию со снегоходом. Об этом со ссылкой на СК по региону пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Молодой человек из села Антипаюта в тайне от родственника взял снегоход ради развлекательной поездки с другом своего возраста. Во время катания юный водитель без прав не пропустил грузовик «Урал 4320». Произошло столкновение, в ходе которого один из участников проезда не выжил из-за полученных травм.

После проверки и установления деталей инцидента следствие направило материалы дела в суд для рассмотрения по существу. Отвечать за содеянное 16-летний северянин будет перед лицом Фемиды.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мотоциклист устроил смертельное ДТП. Среди пострадавших оказался ребенок возрастом 4 месяца. Его срочно доставили в больницу Уфы на вертолете.