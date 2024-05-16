В ЯНАО предупредили о возможном распространении бешенства из-за лисы

В административном центре Приуральского района нашли мертвую лису с признаками бешенства, которая могла заразить домашнюю собаку. Жителям напомнили о безопасности и способах предотвращения распространения болезни, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Служба ветеринарии ЯНАО пока не подтверждает факт распространения бешенства, но полагает, что такой сценарий возможен. Недавно в Аксарке была найдена лиса, предположительно, погибшая от бешенства. Она могла ранее заразить собаку, создав угрозу распространения.

Жителям напомнили, что нет лучше защиты от бешенства, чем предварительная вакцинация. Важно обязательно поставить прививки домашним животным, а также не контактировать с дикими зверями. В случае укуса от обитателя леса нужно незамедлительно обратиться в клинику.

Ранее сообщалось, что в преддверии майских праздников в Подмосковье стали чаще обращаться за помощью ветеринаров.