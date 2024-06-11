В ЯНАО прокуратура заставила районных властей заплатить ребенку за укус собаки

Администрация Шурышкарского района выплатит пострадавшей от укуса собаки девочке 30 тысяч рублей. К ответственности муниципалитет привлекли через прокуратуру, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Инцидент случился в райцентре Мужи в марте. Было установлено, что девочка выходила с детской площадки, как неожиданно на нее набросилось бесхозное животное. Собака вцепилась ей в голень, потребовалась помощь медиков.

Экспертиза показала легкий вред здоровью ребенка. Тем не менее за произошедшее заставили ответить администрацию Шурышкарского района. Через суд прокуратура добилась выплаты в размере 30 тысяч рублей за укус.

В поселении Мужи это не первый случай. В конце 2023 года пострадавшим от нападения собаки стал мальчик. Ему также выплатили компенсацию в размере 30 000 рублей. Уже два похожих инцидента, где пострадали дети, наталкивают на вывод, что в районе осуществляется неэффективный отлов бродячих животных.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое наказали местных властей после того, как ребенка покусала собака.