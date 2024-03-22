В ЯНАО простятся с погибшим на СВО бойцом Сэротэтто

23 марта пройдет церемония прощания с Захаром Сэротэтто, бойцом, погибшим в спецоперации на Украине. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Ямалец Захаром Сэротэтто погиб в СВО в начале февраля при исполнении своего воинского долга. Его наградили за проявленную доблесть посмертно.

Прощание назначили в Новом Порту в здании Дома культуры, 23 марта. Начало церемонии в 10:00, куда могут прийти земляки погибшего.

Напомним, что почти 70 тел погибших военных Россия обменяли на 100 тел украинских бойцов.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ужесточили наказание для бывшего главы поселка Яроша, осужденного по делу о растрате.