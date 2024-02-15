В ЯНАО провели митинги, посвященные Дню воина-интернационалиста

15 февраля в России чтят память погибших во время конфликта в Афганистане и других странах, где участвовали русские солдаты. В связи с этим в ряде регионов проходят тематические митинги. Не остался в стороне и ЯНАО, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Митинг посвятили воинам-интернационалистам, которые исполняли свой долг во время локальных сражений в других странах. В мероприятии 35-летия со дня вывода советских войск поучаствовали и ветераны. Председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин вручил им награды, а также возложил цветы на памятник.

Ветеранов и действующих военнослужащих поблагодарили за героизм и дальнейшее участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Известно, что только в Салехарде живет 76 воинов, которые участвовали в Афганской войне. По всему Ямало-Ненецкому автономному округу на митингах отметились политики, чиновники, представители Заксобраний и высокопоставленные силовики.

Официально День воина-интернационалиста отмечают в России с 2010 года.

Ранее сообщалось, что в Луховицах провели аналогичный памятный митинг.