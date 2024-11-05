В ЯНАО разыскивают обвиняемого в убийстве дагестанца

В ЯНАО объявили в розыск мужчину, обвиненного по уголовной статье об убийстве. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местное МВД.

Ориентировку на предполагаемого убийцу опубликовал отдел уголовного розыска ОМВД «Пуровский». Согласно данным, в розыск объявили Ибрамхалилова Мевлана Фермановича, уроженца Дагестана из Бабаюртовского района.

Как уточняет ведомство, дагестанец обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Заочно его выбрали меру пресечения в виде ареста. Граждан, которые что-либо знают о возможном местоположении беглеца, просили обратиться в дежурную часть ОМВД либо по стандартным телефонам 102, 112 в ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве задержали двух мужчин, совершающих кражи.