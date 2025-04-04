В ЯНАО рыбака вызволили из опасной снежной ловушки

Рыбака, попавшего в беду в тундре Спорышевского месторождения, вызвоили из снежной ловушки. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент случился 3 апреля. Рыбак в районе месторождения столкнулся с поломкой снегохода, оставшись один на один с холодной тундрой. Он смог дозвониться спасателям. На помощь выдвинулись ноябрьские специалисты «Ямалспаса».

В департаменте гражданской защиты региона отметили, что мужчину успешно нашли в тундре, а затем эвакуировали в медучреждение. Физические последствия от пребывания в снежной степи не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Люберцах Мособласти спасли рыбака, который провалился под лед реки.