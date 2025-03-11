В ЯНАО СК заинтересовался нападениями собак на детей

Следователи начали проверку по факту нападений собак на двух школьников в Салехарде, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Как сообщили в соцсетях, девочка и мальчик возвращались из школы домой. Во время передвижения на улице Арктическая на них набросились собаки, сбившиеся в одну стаю. Сами дети чудом не пострадали, хотя один из псов стащил у ребенка портфель.

В салехардском отделе СК заинтересовались случаем. Сотрудники устроили проверку по ст. 293 УК РФ о халатности должностных лиц. Действиям или бездействию администрации города будет дана юридическая оценка.

Ранее сообщалось, что в Томской области домашняя такса из ревности загрызла новорожденную девочку.