В ЯНАО упавший металлический щиток рассек лицо ребенка

В газовой столице ЯНАО на ребенка в подъезде упал металлический щиток. Юный житель получил увечья. СК возбудил уголовное дело, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

В День защитника отечества мама ребенка заявила в соцсетях, что на ее сына упал щиток в подъезде и рассек ему лицо. Мальчику пришлось наложить множество швов. По словам северянки, конструкция «крепилась на один гвоздь».

В ответ на это ответственная управляющая компания обещала проверить все крепления, щитки и другие объекты подъездов.

Недавно историей также заинтересовался региональный СК. Там возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Полагают, что в УК могли допустить халатность. Были назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что часть снежной крепости обрушилась на девочку в Кузбассе во время празднования Масленицы.