В ЯНАО водитель автобуса избил мужчину

На перекрестке в Ноябрьске водитель автобуса подрался с мужчиной, который управлял легковой машиной. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал NSK.

Очевидцы засняли, как водитель общественного транспорта вышел из кабины на улицу, а затем стал бить другого участника движения, ранее находившегося в легковушке. Мужчины не поделили дорогу. При этом пассажиры сообщили, что водитель автобуса пролетел на красный свет.

Пользователи Сети, посмотревшие видео, заметили, что мимо места инцидента проехали три патрульные машины, но на происходящее не отреагировали. В ОМВД России по Ноябрьску начали проверку по информации из городского сообщества.

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