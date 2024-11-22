В ЯНАО врачи спасли роженицу с опасной патологией и ее ребенка

В перинатальном центре Ноябрьска специалисты спасли две жизни: роженицу и ее ребенка. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на официальное сообщение, врачи провели успешную операцию пациентке.

Профессионально сложный случай отработали врачи перинатального центра Ноябрьска. Команда из акушеров-гинекологов провела пациентке кесарево сечение, удалил вросшую плаценту и тем самым сохранили женщине матку и репродуктивные способности. Эта опасная патология без вмешательства могла убить ребенка и роженицу.

Отмечается, что во время операции использовали специальный аппарат для самопереливания крови. Слаженная и грамотная работа специалистов помогла появиться на свет малышу весом 3500 граммов.

Ранее сообщалось, что в Московской области врачи спасли новорожденного ребенка с критическим пороком сердца.