В ЯНАО загорелось отделение банка

Огонь и задымление в отделении ноябрьского банка заметили 20 марта поздним вечером. Из здания эвакуировались люди, сообщил корреспондент «Ямал-Медиа» с места событий.

Пожар начался в здании отделения «Сбербанка» в Ноябрьске. Задымление заметили в месте, где стояли банкоматы. Причина возгорания пока не установлена.

Отмечается, что в здании находились сотрудники и охранники, но посетителей уже не было. Все люди вышли самостоятельно после срабатывания систем пожарной безопасности.

На месте оперативно оказались сотрудники МЧС: пожар удалось потушить за 14 минут. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Специалисты выясняют причину пожара. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что из-за утеплителя на крыше ТЭЦ-16 в Москве начался пожар.