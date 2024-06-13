В ЯНАО завершили расследование дела об убийстве женщины из ревности

Следователи ЯНАО завершили расследование уголовного дела об убийстве, жертвой которого стала 40-летняя женщина. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный СК.

В селе Толька Красноселькупского района в апреле произошли разборки на почве ревности. Местная жительница 37 лет приревновала своего сожителя к даме постарше и решила избавиться от нее. Ночью ревнивица пробралась на участок соперницы и нанесла ей несколько ударов кулаками и ножом.

Основные ранения пришлись в голову и бедра. Пострадавшая не пережила травм и скончалась на месте.

Эту картину преступления восстановили следователи. Собрав достаточно доказательной базы и других материалов в ходе расследования, все направили с обвинительным заключением прокурору. В скором времени жительницу Тольки официально обвинят в убийстве.

Ранее сообщалось, что убийца известного общественника в Подмосковье находится в реанимации.