В ЯНАО женщина поплатилась за покупку фальшивых прав

В Муравленко осудят местную жительницу, которая пыталась купить права на вождение автомобиля и дала взятку должностному лицу, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Было установлено, что два года назад жительница ямальского города не сдала экзамены на получения водительских прав категории В. К началу 2024 года она решила купить документ, передав взятку должностному лицу ГИБДД ОМВД через посредника. Он похитил деньги, а история вскрылась.

Было возбуждено уголовное дело. С утвержденным обвинением следователи направили материалы в суд. Женщине грозит условный, либо реальный срок, или исправительные работы, рассчитанные на два года.

Ранее сообщалось, что для экс-замглавы Минцифры запросили 13 лет колонии по делу о взятке на 3,75 млн рублей.