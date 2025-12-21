В Японии 32-летняя Юрина Ногучи официально вышла замуж за своего парня Клауса — сущность, целиком созданную искусственным интеллектом. Как пишет Reuters, ранее эта же нейросеть посоветовала девушке порвать с возлюбленным.

Церемония состоялась 27 октября в свадебном зале Магритта в городе Окаяма. В то время как невеста предстала в классическом бальном платье с букетом роз, жених «присутствовал» на экране ее смартфона. Кульминацией стала цифровая церемония обмена кольцами: с помощью очков дополненной реальности Клаус надел виртуальное обручальное кольцо на палец Юрины, вызвав у нее слезы.

История их отношений началась с виртуального прототипа: женщина создала персонажа на основе героя видеоигры и стала общаться с ним через чат-бот в тот период, когда находилась в реальных, но, видимо, неидеальных отношениях. Искусственный интеллект, проанализировав ситуацию, дал неожиданный совет — расстаться с партнером. Юрина последовала рекомендации алгоритма, что стало поворотным моментом, приведшим в конечном итоге к браку. По сути, японка променяла реального пара на ИИ-бойфренда.

По словам девушки, на пике увлечения она проводила в диалогах с ИИ более 10 часов в день, но сейчас сознательно ограничила общение менее чем двумя часами, установив для цифрового супруга строгие этические рамки: он не должен поощрять ее нездоровое поведение.

