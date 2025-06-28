В Японии обнаружили тело 50-летней россиянки

В полицию префектуры Осака поступило сообщение о том, что в одной квартир на восьмом этаже многоквартирного дома обнаружен окровавленный труп женщины. Ой оказалась россиянка Елена Ито.

На лице женщины обнаружили следы побоев и кровоподтеки, сообщает агентство Киодо.

Полицейские не исключают, что женщину могли убить.

Известно, что россиянка проживала одна. В полицию через друзей обратился муж погибшей, также гражданин России. Он пришел после того, как в течение нескольких дней не мог до нее дозвониться.

Следов борьбы или грабежа в комнате не обнаружили, входная дверь была заперта.

Проводится расследование. В генконсульстве России сказали, что официальная информация о смерти гражданки РФ пока не поступала, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в Японии казнят мужчину, убившего и расчленившего девять человек.