В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Японии, рядом с юго-восточным побережьем острова Кюсю, произошло крупное землетрясение. Его очаг залегал на глубине 30 километров под водой, передали РИА Новости.

По данным ведомства, землетрясение произошло в 15:19 по московскому времени. До острова Кюсю дошли толчки силой до пяти баллов, а до островов Сикоку и Хонсю — до трех баллов.

По первым метеорологическим наблюдениям магнитуда землетрясения достигала 6,4, но позже она увеличилась до 6,9. После этого было объявлено об угрозе цунами высотой до одного метра.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в Сочи произошло землетрясение в 3,5 балла. О каких-либо повреждениях и разрушениях из-за дрожи земли не сообщалось.