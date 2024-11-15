В Японии скончалась 101-летняя принцесса Микаса

Ушла из жизни 101-летняя японская принцесса Микаса. Об этом сообщается на сайте общественного телевидения страны.

Смерть монаршей особы подтвердили представители императорского двора.

Сообщается, что в марте принцессу госпитализировали. Врачи диагностировали у нее инфаркт и пневмонию. Через 10 дней самочувствие принцессы улучшилось, но в августе она снова попала в больницу, в отделение интенсивной терапии.

Несмотря на старания врачей, состояние принцессы ухудшилось, и она скончалась, пояснили в императорском дворе.

Принцесса Микаса была самой старшей представительницей правящей семьи.

Ранее сообщалось о том, что премьер Японии Исиба заснул во время голосования за свое переизбрание.