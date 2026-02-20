В Ярославль приедет поезд «По Золотому кольцу» с туристами из Москвы и Петербурга

В субботу, 21 февраля, в Ярославль прибудет туристический поезд «По Золотому кольцу», который привезет гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Состав следует по маршруту, объединяющему древние города, и сделает остановки в Ярославле, Нерехте, Костроме и Владимире.

У пассажиров поезда будет возможность познакомиться с главными достопримечательностями этих населенных пунктов, а также принять участие в интерактивных программах, подготовленных специально для туристов. В Ярославле гостей ждут экскурсии по историческому центру, знакомство с архитектурой и культурой города.

Поезд «По Золотому кольцу» — это популярный туристический проект, позволяющий путешественникам из разных регионов комфортно и с пользой провести время, открывая для себя жемчужины древнерусского зодчества.

Ранее россиянам назвали стоимость десятидневного тура по Дальнему Востоку.