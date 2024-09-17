В Ярославле в эти самые минуты полыхает склад горюче-смазочных материалов в одном из местных автосервисов. Как сообщает сетевое издание Readovka, пожар происходит в Дзержинском районе города.

На публикуемых очевидцами в соцсетях снимках зарево от огня со столбами дыма до небес видно за несколько километров от эпицентра возгорания. Отмечается, что на складе СТО могут храниться баллоны с газом.

«В помещении СТО, где произошло возгорание, находится газовое оборудование — местные сообщают о звуках взрывов», — приводится в публикации.

На месте пожара уже работают сотрудники МЧС, которые пытаются справиться с огнем и локализовать пламя. Данных о пострадавших и что могло стать причиной возгорания к настоящему времени не поступало.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы скутер загорелся под водителем во время движения.