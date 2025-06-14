В Ярославской области 8-летний мальчик залил водой Вечный огонь и попал на видео

Сотрудники правоохранительных органов в Ярославской области проводят розыск несовершеннолетнего, который совершил акт вандализма, залив водой мемориал Вечного огня, как сообщила в беседе с РИА Новости представитель управления Министерства внутренних дел по региону.

В социальных сетях было опубликовано видео, снятое, предположительно, в поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области. На видео запечатлён мальчик примерно шести-восьми лет, который подъезжает на двухколесном велосипеде к мемориалу Вечный огонь. Сначала он смотрит на огонь, а затем начинает поливать его водой из стоящих рядом ёмкостей, в которых, вероятно, раньше находились живые цветы.

Как видно на кадрах, в этот момент на аллее больше никого не было. Погасив пламя, ребенок ловко вскочил на велосипед и сбежал с мемориала.

«Заявление в полицию по факту инцидента поступило. Личность несовершеннолетнего устанавливается сотрудниками полиции», — сообщила представитель УМВД.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после осквернения Вечного огня в Чувашии пивом и семечками.