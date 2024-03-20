В Ясногорске подросток-лихач перевернулся на автомобиле
Фото: [vk.com / Тульская Госавтоинспекция]
В тульском городе Ясногорск произошло одиночное ДТП, предполагаемым виновником которого стал 17-летний юноша. Подробности сообщают Тульские известия со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел на ул. Заводской в Ясногорске. По предварительным данным, молодой человек взял машину ВАЗ-21150 и поехал кататься, однако в какой-то момент потерял управление над отечественным авто.
В итоге несовершеннолетний водитель выехал за пределы проезжей части и перевернулся, «встав» набок у забора.
Пострадал не только водитель, но и его 16-летний пассажир. Его доставили в больницу.
Пока подробности происшествия устанавливаются правоохранителями. Известно, что у молодого водителя не было прав.
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