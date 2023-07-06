В ЮАР из-за отравления газом погибли 24 человека

Как передает телеканал SABC со ссылкой на местные экстренные службы, причиной гибели по меньшей мере 24 человек стала утечка газа. При этом отмечается, что сначала была информация о взрыве газового баллона, но позже она не подтвердилась.

«Когда мы прибыли (на место происшествия – прим. ред.), то обнаружили, что это был не взрыв, а утечка газа. На данный момент я могу подтвердить, что 24 человека погибли из-за вдыхания нитратного газа, среди погибших есть женщины и дети. Мы подозреваем, что это может быть связано с незаконной добычей полезных ископаемых в этом районе», - рассказал представитель местной службы по ЧС Уильям Нтлади.

В настоящее время на месте трагедии продолжаются поисковые и спасательные операции. Количество пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске 16 человек после покупки куриной шаурмы слегли с кишечной палочкой.