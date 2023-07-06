В Магнитогорске 16 человек после покупки куриной шаурмы слегли с кишечной палочкой

Как сообщило управление Роспотребнадзора по Челябинской области, рассадником инфекции могло быть местное кафе «Хорошее место». Как отметило ведомство, перед госпитализацией все заболевшие приобрели там шаурму с курицей.

«Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе «Хорошее место», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, в настоящее время жизни и здоровью госпитализированных ни что не угрожает. В ходе проверки на предприятии быстрого питания специалистами санэпиднадзора были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

Ранее сообщалось, что в петербургском ресторане отравились 95 человек.