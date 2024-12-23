В ЮАР от преждевременного старения скончалась молодая девушка

Беандри Бойсен оставалась последней жительницей ЮАР с редким синдромом преждевременного старения. По данным People, на днях девушка скончалась в возрасте 19 лет.

Бойсен родилась с редким синдромом — прогерией. Это врожденный недуг, вызывающий ускоренное старение организма. Как правило, люди с такой болезнью живут 13 лет и меньше. Жительнице ЮАР удалось «побить» этот рекорд по продолжительности жизни.

Почти всю жизнь Бойсен и ее семья вели сборы на лечение, а также вели соцсети. В TikTok у девушки появились фанаты, за ее буднями следили 278 тысяч подписчиков.

Как отмечают обозреватели People, Бойсен в октябре перенесла сложную операцию на сердце. Вмешательство прошло успешно, но это не помогло продлить жизнь.

Ранее сообщалось, что девочке с таким же диагнозом из Новосибирска отказали в операции после падения. Сама сибирячка также ведет блог, где называет себя девочкой-«эльфом» или Добби.