В югорском ТЦ любопытного школьника раздавил грузовой лифт

В торговом центре Урая в Югре мальчик провалился в шахту лифта и был раздавлен подъемником. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Трагедия произошла 24 июня. Ребенок 11 лет баловался в здании ТЦ. Он попытался запрыгнуть на платформу лифта, которая двигалась наверх. Однако ребенок промахнулся и упал в шахту, далее был зажат массивными конструкциями. Спасти серьезно пострадавшего юного посетителя не удалось.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Выяснят, по какой причине мальчик был в торговом центре без присмотра взрослых, и кто допустил опасные игры с грузовым лифтом.

Также сообщается, что было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре машина с семьей рухнула с третьего этажа парковки ТРЦ. Они все погибли, а прохожих не задело лишь чудом.