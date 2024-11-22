В Югре для детей участников СВО предложили нанять бесплатных нянь

Идея Елены Башмаковой заключается в том, чтобы специально обученные специалисты назначались каждой семье с детьми. Это могут быть работники с медицинским образованием, которые станут присматривать за малышами несколько раз в неделю. Такая помощь уже организована в ряде регионов России.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отозвался об идее положительно и согласился ее рассмотреть.

«Вашу инициативу проработаем. У нас уже было много примеров, когда инициативы перерастали в серьезные проекты, реализуемые не только по линии партии, но и через учреждения, и социальные службы», — отметил губернатор Югры.

Напомним, что в Московской области оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям. Постоянно собирают гуманитарную помощь: только из одной Балашихи недавно выслали более тонны полезного груза.