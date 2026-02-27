В Югре обсудили спасение языков коренных народов

В Сургуте завершился IV Всероссийский съезд преподавателей родных языков коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, собравший делегатов из 28 регионов. Как сообщает ugra-news.ru , главным вызовом для экспертов стало сокращение числа носителей из-за урбанизации.

Решением проблемы педагоги видят сочетание классических методик с современными технологиями. Важным шагом в этом направлении стало включение мансийского языка в популярный онлайн-переводчик в конце 2025 года, а также разработка нейросетей для интеграции этнических наречий в цифровую среду молодежи.

Замгубернатора Югры Елена Майер отметила, что развитие региона исторически опирается на наследие ханты, манси и ненцев. В округе выстроена системная поддержка: от стипендий для студентов до работы национальных СМИ и театров. Власти создали условия для изучения родной речи во всех образовательных звеньях — от детсадов до вузов. Результат не заставил себя ждать: за последние два года количество жителей региона, изучающих языки предков, увеличилось на 10%.

Итогом форума стал призыв к объединению усилий педагогов разных регионов. Участники уверены, что только оперативный обмен опытом и внедрение генеративных моделей помогут сохранить самобытную культуру коренных народов в быстро меняющемся мире.

Ранее сообщалось, что всероссийский форум «Формула будущего» стартует 28 февраля.