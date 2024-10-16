В Югре установили первый монумент «Защитникам Донбасса»

Первый в Югре монумент «Защитникам Донбасса» установили на Аллее памяти в Нижневартовске. Аналогичный памятник размещен в Симферополе, сообщает ugra-news.ru .

Скульптура «Солдат и девочка» теперь появилась и в Югре. Важный монумент разместили на Аллее памяти, как в Симферополе и ряде других городов РФ. Монумент создали благодаря вкладу российского волонтера Сергея Паршикова, которого многие знают на Донбассе под позывным «Лыня». В северном регионе монумент поставили после инициативы участника СВО и волонтера Михаила Пинигина.

Как отметил сам военный, он знаком с «Лыней» еще с 2014 года. Он помогал ему распределять и доставлять гуманитарные грузы. Сейчас волонтеры также сплотились вокруг идеи, подключили все свои сборы, в которых помогли очень многие.

«Спасибо жителям России, перечислившим средства, проекту «Лыня» и лично Сергею Паршикову, Гуманитарному добровольческому корпусу, общественной организации «Русская община», доставившей памятник из Краснодарского края. Спасибо правительству Югры и администрации города Нижневартовска», —заявил Михаил Пинигин.

В скором времени у памятника также сделают освещение, чтобы и днем и ночью скульптура с девочкой и солдатом напоминала жителям про отважных героев.

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