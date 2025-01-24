В Югре впервые за 2025 год воспользовались арктической ипотекой

Белоярскоий район Югры вошел в состав Арктической зоны РФ, что позволило распространить там возможность соответствующей ипотеки. Ей впервые воспользовалась семья северян, пишет uga-news.ru .

Глава муниципалитета Сергей Маненков вручил семье ключи от квартиры вместе с представителями банка ВТБ. Белоярцы были счастливы заехать в помещение. Располагается жилье в новом 50-квартирном доме. Рядом удобная транспортная развязка, детсады, дворец спорта, ТРЦ.

Маненков отметил, что еще две семьи подали заявку на арктическую ипотеку. Сейчас они оформляют документы и также в скором времени смогут получить жилье. При этом среди получателей — семья участника СВО.

Напомним, что арктическая ипотека, запущенная в соответствующих регионах, позволяет оформить кредит на жилье по ставке от 2% годовых.

Ранее россиянам объяснили, где будет действовать льготная ипотека на «вторичку».