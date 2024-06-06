В Югре врачи вырезали из пациента опухоль размером с футбольный мяч

Врачи Сургутской окружной больницы провели операцию пациенту, вытащив из него гигантскую опухоль. Благодаря их профессионализму мужчину удалось спасти. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Житель Сургута ходил с опухолью в брюшной полости. Изначально он обратился в отделение скорой помощи: его мучили боли в животе, температура, слабость. После проведения обследования выяснилось, что самочувствие ухудшалось из-за забрюшинной саркомы.

Опухоль размером с целый мяч занимала всю правую половину живота, смести органы и вызвала нарушение работы органов, таких как почка. Начинали образовываться гнойные очаги, которые в перспективе усугубили бы ситуацию и могли привести к летальному исходу.

Сургутские онкологи не только спасли мужчину, но и помогли не потерять почку. В скором времени пациента выпишут, уже без тяготящего груза.

Ранее сообщалось, что на Ямале спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка.