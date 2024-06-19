В Югру на соревнования по гребле приедут спортсмены из 15 стран

В Югре проводятся отборочные соревнования на главный старт года по гребле на обласах, сообщает ugra-news.ru.

После отборочных соревнований в городах региона состоится главный летний национальный праздник «Югорские обласы». Участники из 15 стран мира приедут 29 и 30 июня в Ханты-Мансийский район на проток Байбалаковской и поборются за звание лучших и Кубок Губернатора.

Выступать более 250 спортсменов будут в массовых стартах, одиночных гонках, гонках экипажей и так далее. Проведут даже гонку для детей. Всего шесть дисциплин.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по плаванию.