В Южно-Сахалинске мощный порыв на теплотрассе оставил без тепла десятки домов

В Южно-Сахалинске произошла масштабная авария на тепловой магистрали, в результате которой без отопления остались десятки жилых домов, а также социальные объекты, передает портал ASTV. Повреждение было обнаружено в ночь на 5 декабря в районе ул. Бумажной.

В городе отмечается снижение параметров теплоснабжения, несмотря на то что оперативные службы приняли оперативные меры по устранению аварии, но ситуация стабилизируется только после полного устранения аварии.

В список адресов, временно лишенных отопления, вошли многочисленные дома на ул. Физкультурной, Невельской, Курильской, Комсомольской, проспектах Мира и Коммунистическом, а также на улицах Хабаровской, Леонова и Сахалинской. Кроме жилого фонда, без тепла остались школа № 13 и детские сады № 13 и № 21.

На месте происшествия ведутся ремонтные работы. Задействованы три единицы специальной техники и бригада из шести человек.

Ранее сообщалось, что сахалинец получил сильный ожог, попав в кипяток из-за прорыва на теплотрассе.