В Южно-Сахалинске на два дня ограничат подачу воды из-за ремонта

Жителей Южно-Сахалинска предупредили о временных отключениях холодной воды: ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами на городских сетях водоснабжения.

В Южно-Сахалинске 27 и 28 января пройдут плановые ремонтные работы на водопроводе. Как сообщили в телеграм-канале «Росводоканал Сахалин», специалисты предприятия устранят несколько повреждений на сетях, из-за чего в ряде домов временно ограничат подачу воды.

Во вторник, 27 января, с 11:00 до 16:00 водоснабжение будет приостановлено в домах № 27, 29 и 31 на улице Карла Маркса.

На следующий день, 28 января, ограничения затронут больше адресов. С 09:00 до 16:00 без воды останутся дома № 43, 47, 47а и 57 на улице Мира, а также здания № 10–20, 10а, 12а и 18/1 на улице Физкультурной.

В «РВК-Сахалин» уточнили, что работы носят восстановительный характер и направлены на повышение надежности системы водоснабжения. По всем вопросам жители могут обращаться в диспетчерскую службу предприятия.

Телефоны для справок: +7 (4242) 72-32-40 и +7 (4242) 49-79-25.

