В Южно-Сахалинске пропала 11-летняя девочка Дарья Жменя

В Южно-Сахалинске объявлен поиск пропавшей 11-летней девочки. 14 октября Дарья Жменя покинула территорию школы № 16 и домой не вернулась. Обстоятельства исчезновения девочки расследуются следственными органами, сообщил портал «АСТВ».

Описание внешности: рост 134 сантиметра, стройная, волосы светлые, русого оттенка, заплетены в хвостик.

Дарья использует очки для коррекции зрения. В момент исчезновения на ней были куртка сине-зеленой расцветки с цветными кругами, спортивный костюм зеленого цвета, шапка бордового оттенка и кроссовки синего цвета.

С собой у нее был рюкзак темно-розового цвета, сумка для обуви синего цвета с рисунком лисы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 789-782, 789-648, +7 (984) 184-10-10.

Ранее сообщалось, что волонтеры спасли пенсионера, два дня пролежавшего в ледяной канаве.