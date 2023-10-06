В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе в связи из-за прохождения тайфуна по южной части Сахалина. Об этом он объявил 6 октября в своих соцсетях.

«Вводим на территории всего городского округа режим ЧС. Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации», – написал Надсадин.

Он отметил, что в оперштаб поступили уже 20 сообщений о подтоплениях.

Ранее о подтоплениях в Сахалинской области сообщил губернатор Валерий Лимаренко. По его словам, в Южно-Сахалинске без электричества остались несколько районов частных секторов.

Сейчас в городе, а также в Корсаковском, Долинском районах и селе Троицкое Анивского района отменены занятия в школах в связи со стихией. По словам Лимаренко, все пострадавшие от подтоплений получат помощь от властей.

В социальных сетях публикуют видео последствий тайфуна. На них видны сильные затопления районов. По данным синоптиков, в регионе будут продолжаться сильные ливни и шквалистый ветер.