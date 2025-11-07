В Южно-Сахалинске заметили иномарку с двойными госномерами

В Южно-Сахалинске был замечен автомобиль Toyota bB, оснащенный двойными государственными номерными знаками. Необычный случай произошел в районе пересечения улицы Сахалинской и Холмского шоссе.

Свидетели сообщают, что на автомобиле были закреплены два номера одновременно: один (Х644КК65) болтался на быстросъемных креплениях, а под ним был виден другой — К111КК65. В процессе движения «лишний» номерной знак стал отваливаться, и водителю пришлось остановиться, чтобы его снять. После этого он продолжил путь с разными комбинациями: номер 111 остался на задней части машины, а 644 — на передней.

По мнению очевидцев, такая хитрость могла быть использована для того, чтобы вводить в заблуждение камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и избегать административных штрафов. Подобные манипуляции с регистрационными знаками являются серьезным правонарушением и влекут за собой крупный штраф.

