В Южной Африке девушка-подросток забеременела после орального секса

Отмечается, что 15-летняя школьница обратилась в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе. После обследования врачи обнаружили, что она находится на девятом месяце беременности.

Специалисты обнаружили, что у пациентки отсутствует вход во влагалище. Это состояние, известное как атрезия дистального отдела влагалища, является крайне редким врожденным дефектом. Таким образом, забеременеть естественным путем она не могла, и эмбрион мог развиться только после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Так как пациентка не могла родить естественным образом, медики приняли решение о проведении кесарева сечения для извлечения новорожденного. В результате на свет появился здоровый мальчик.

Следует отметить, что за девять месяцев до этого инцидента девушка была госпитализирована с колотой раной в области живота, которая возникла в результате нападения ее бывшего парня, заставшего ее за оральным сексом с новым возлюбленным.

Врачи предполагают, что сперма, проглоченная девушкой, могла проникнуть в ее репродуктивные органы через повреждения в области живота, что и стало причиной зачатия.

Ранее Минздрав Подмосковья сообщил, что в Щелковском перинатальном центре родились редкие тройняшки.