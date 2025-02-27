В Южной Африке девушка-подросток забеременела после орального секса
Daily Mail: 15-летняя африканка забеременела после орального секса
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Жительница Лесото (Южная Африка) забеременела после оральной интимной близости, сообщило издание Daily Mail.
Отмечается, что 15-летняя школьница обратилась в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе. После обследования врачи обнаружили, что она находится на девятом месяце беременности.
Специалисты обнаружили, что у пациентки отсутствует вход во влагалище. Это состояние, известное как атрезия дистального отдела влагалища, является крайне редким врожденным дефектом. Таким образом, забеременеть естественным путем она не могла, и эмбрион мог развиться только после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Так как пациентка не могла родить естественным образом, медики приняли решение о проведении кесарева сечения для извлечения новорожденного. В результате на свет появился здоровый мальчик.
Следует отметить, что за девять месяцев до этого инцидента девушка была госпитализирована с колотой раной в области живота, которая возникла в результате нападения ее бывшего парня, заставшего ее за оральным сексом с новым возлюбленным.
Врачи предполагают, что сперма, проглоченная девушкой, могла проникнуть в ее репродуктивные органы через повреждения в области живота, что и стало причиной зачатия.
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