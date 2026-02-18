В кафе Южно-Сахалинска после обеда 21 человек почувствовал себя плохо

В Южно-Сахалинске разразился скандал вокруг кафе, где массово отравились посетители. Как пишет телеграм-канал «Эхо Сахалина», среди пострадавших — женщина и ее 8-летний сын, которые попали в инфекционное отделение с подтвержденным сальмонеллезом.

Отмечается, что накануне ребенок ел сырные палочки в этом кафе. На следующий день у мальчика начались диарея, рвота и поднялась температура.

Выяснилось, что эта семья не единственная жертва. В отделении лежат и другие пациенты с тем же диагнозом, которые тоже ели в этом кафе. Одна семья заказала доставку 10 февраля и уже на следующий день почувствовала себя плохо.

Врачи сообщили о похожих случаях в других отделениях и даже в городской больнице. Лабораторное подтверждение сальмонеллеза получил уже 21 человек.

Известно, что злосчастное кафе продолжает работать. Из меню там убрали только сырные палочки. Родители пострадавших детей обратились в Роспотребнадзор с требованием провести проверку.

Это уже не первый инцидент с этим кафе. В пятницу, 6 февраля, на корпоративе здесь отравились девять человек. Трое сотрудников оформили больничный, двоих госпитализировали, у одного подтвержден сальмонеллез.

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

