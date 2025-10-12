В Калифорнии вертолет рухнул возле пляжа, есть пострадавшие

Вблизи пляжа Хантингтон-Бич, штат Калифорния, произошло крушение вертолета, в результате которого пострадали прохожие. Об этом информирует телеканал KTLA, ссылаясь на официальные источники.

Фестиваль Cars and Copters проходит недалеко от места крушения вертолета, уточняет телеканал.

«Три человека были госпитализированы после падения вертолета вдоль шоссе Pacific Coast Highway на пляже Хантингтон в субботу днем», — говорится в сообщении.

Двое находившихся на борту вертолета человек остались в живых, трое случайных свидетелей получили травмы и были доставлены в больницу.

