В Калининграде собираются установить копии демонтированных в Европе памятников советским воинам, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Проект по созданию парка обсудили в совете по культуре при губернаторе Калининградской области. Планируют создать Военно-исторический центр на территории форта № 5. По предварительным планам, комплекс могут открыть 9 апреля 2025 года.

Среди экспозиций будут миниатюры памятника Коневу в Праге, монументы советских воинов и Бронзового солдата в Таллине и многие другие вещи, уничтожаемые в ЕС.

Напомним, что после начала СВО в ряде европейских стран стали сносить советские памятники. В 2022 году в Вильнюсе демонтировали мемориал советским воинам. Также недавно парламент Латвии официально разрешил переносить воинские захоронения.

Ранее сообщалось, что российский МИД направил ноту протеста Эстонии из-за уничтожения советского кладбища.