В Калининградском зоопарке впервые за два десятилетия родился детеныш мандрила

Калининградский зоопарк стал местом знакового события — здесь на свет появился детеныш редкой обезьяны, мандрила. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amber Mash, последний раз такое радостное событие здесь происходило около 20 лет назад.

Авторы публикации называют рождение примата историческим для учреждения. Для обеспечения комфорта и спокойствия малыша и его родителей, самца по кличке Мумба и самку Кармен, всю семью переселили в отдельный, изолированный вольер.

Также в публикации журналисты напомнили читателям о самом известном мандриле.

«Примат с красным носом и синими полосами на морде — как Рафики из "Короля Льва", который поднимал Симбу на краю обрыва», — отметили они.

