В Калуге бойцовская собака набросилась на несовершеннолетних

Прокуратура по Калужской области опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись. Там ведомство сообщило о происшествии, связанном с двумя детьми и бойцовской собакой. Об этом также пишет RT .

Стало известно, что еще в четверг, девятого ноября, в полицию поступило сообщение о нападении бойцовского пса на двух несовершеннолетних. В результате этого пострадавшие дети нуждались в медицинской помощи. После ее оказания их отпустили домой.

На данный момент проводится проверка, по итогам которой виновное лицо привлекут к ответственности.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Якутии медведь ранил рабочих на Чаяндинском месторождении. Изначально хищник собирался охотиться на собак.