В Калужской области начнут штрафовать за публикацию фото украинских дронов

Нарушителей будут наказывать «за неисполнение решений регионального оперштаба». Об этом сообщил губернатор региона. Соответствующей информацией Владислав Шапша поделился в своем телеграм-канале.

Власти Калужской области ввели административные штрафы за публикацию в СМИ и соцсетях информации, фотографий и видео об украинских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

Подобные ограничения на публикацию данных о военной технике уже приняты в нескольких других российских регионах. Информацию об обнаруженных БПЛА предписано передавать правоохранительным органам.

Ранее жители Торопца рассказали, как пережили атаку украинских беспилотников. Кого-то из города вывезли автобусы. Другие же уехали на собственном транспорте.