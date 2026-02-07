Село в Калужской области лишилось водоснабжения после аварии на водонапорной башне

В Калужской области аварийные службы ликвидируют последствия обрушения водонапорной башни, сообщило kaluga.aif.ru. Инцидент произошел в субботу, 7 февраля, в деревне Хохловка Перемышльского района.

Падение конструкции привело к повреждению кабеля, питающего систему дорожного освещения. Кроме того, в результате аварии было полностью прекращено центральное водоснабжение населенного пункта. По предварительной информации, электроснабжение жилых домов при этом не пострадало.

О происшествии и ходе работ сообщил глава администрации Перемышльского района Дмитрий Иванов. На месте инцидента работают бригады ресурсоснабжающих организаций — ПАО «Калугаэнерго» и ГУП КО «Калугаоблводоканал».

По оценкам специалистов, ориентировочное время восстановления подачи воды в деревню Хохловка составляет три часа с момента начала аварийно-восстановительных работ. Прокуратура региона взяла на контроль ситуацию.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Бодайбо для личного контроля за ситуацией, сложившейся из-за аварии на магистральном водоводе.