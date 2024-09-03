В Каменке-Днепровской под Запорожьем от обстрела ВСУ пострадала женщина

Украинские боевики под вечер понедельника, 2 сентября, нанесли ракетные обстрелы по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, информирует ТАСС со ссылкой на горадминистрацию. Сообщается, что врагом велся прицельный удар по жилым кварталам.

Как рассказали власти, в результате ракетного обстрела пострадала пожилая женщина. Пенсионерке была оказана экстренная медицинская помощь. В настоящее время она находится под присмотром медиков.

«Жительница Каменки-Днепровской Запорожской области получила ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Диагноз: минно-взрывная травма, осколочное ранение мягких тканей правой голени», — заявили в администрации.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода украинскими военными один человек погиб и семеро пострадали. Один снаряд попал в легковой автомобиль, водитель которого погиб на месте, а еще несколько были сбиты на подлете к целям.