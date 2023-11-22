В Канаде хотят ввести допмеры безопасности на КПП после взрыва

По словам канадского премьер-министра, власти страны продолжают собирать всю информацию об инциденте со взрывом на границе со Штатами. Об этом сообщает РИА Новости 22 ноября.

По словам Джастина Трюдо, помимо сбора информации власти сейчас общаются и с США, а также рассматривают введение новых мер безопасности в погранпунктах после инцидента со взрывом.

Напомним, что на границе Канады и США прямо на мосту через Ниагарский водопад в среду взорвалась машина. Погибли двое, кто находился в автомобиле, а также ранения получил и пограничник.