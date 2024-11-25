Врач Чернышова: пневмония может привести к смерти при некоторых болезнях

Врач напомнила, что почти при всех инфекциях риск получить осложнение или летальный исход выше, если человек имеет хронические заболевания. Часто люди этой категории находятся в группе риска. Все дело в том, что заболевания хронического типа снижают общий уровень иммунитета и состояния здоровья.

«Речь идет об инфекционных заболеваниях, хронических, таких как гепатиты, ВИЧ-инфекции, и, безусловно, онкологических заболеваниях, на фоне которых иммунитет снижается. В случае с онкологией проблема со сниженным иммунитетом сохраняется в течение нескольких лет и после вхождения человека в ремиссию», — отметила врач.

В группе риска также онкологические больные: они погибают при тяжелом течении пневмонии чаще всего. Здоровые люди переносят инфекцию нормально, а при своевременном лечении не имеют последствий.

Особенно опасно, когда человек сам не знает о своих болячках. В этом случае есть вероятность, что простой кашель и слабость перетекут в одышку и высокую температуру, а затем быстро спровоцируют проблемы с сердцем и смертельный отек легких. По этой причине важно проходить плановые обследования, вакцинироваться и держать свой иммунитет в тонусе.

Ранее сообщалось, почему при лечении пневмонии нельзя самостоятельно отменять антибиотики.