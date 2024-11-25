Врач Чернышова: пневмония может привести к смерти при некоторых болезнях
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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, в каких случаях летальный исход при пневмонии наиболее вероятен. Комментарий специалиста публикует сайт aif.ru.
Врач напомнила, что почти при всех инфекциях риск получить осложнение или летальный исход выше, если человек имеет хронические заболевания. Часто люди этой категории находятся в группе риска. Все дело в том, что заболевания хронического типа снижают общий уровень иммунитета и состояния здоровья.
«Речь идет об инфекционных заболеваниях, хронических, таких как гепатиты, ВИЧ-инфекции, и, безусловно, онкологических заболеваниях, на фоне которых иммунитет снижается. В случае с онкологией проблема со сниженным иммунитетом сохраняется в течение нескольких лет и после вхождения человека в ремиссию», — отметила врач.
В группе риска также онкологические больные: они погибают при тяжелом течении пневмонии чаще всего. Здоровые люди переносят инфекцию нормально, а при своевременном лечении не имеют последствий.
Особенно опасно, когда человек сам не знает о своих болячках. В этом случае есть вероятность, что простой кашель и слабость перетекут в одышку и высокую температуру, а затем быстро спровоцируют проблемы с сердцем и смертельный отек легких. По этой причине важно проходить плановые обследования, вакцинироваться и держать свой иммунитет в тонусе.
Ранее сообщалось, почему при лечении пневмонии нельзя самостоятельно отменять антибиотики.